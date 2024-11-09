"Зеленский напуган": Фицо вновь выдал порцию пророссийских заявлений

Премьер Словакии надеется, что США и Европа прекратит поддерживать Украину, чтобы вернуться к торговле с Россией

Глава правительства Словакии Роберт Фицо обрадовался победе Дональда Трампа на выборах в США и выразил мнение, что тот отстранится от войны России против Украины. По его словам, лидеры ЕС из-за этого пришли в смятение, а президент Украины Владимир Зеленский якобы был напуган.

Об этом Фицо рассказал в эфире Словацкого радио, а его слова приводят местные СМИ. Политик убежден, что после отстранения Вашингтона от войны, такой же шаг должна предпринять и Европа.

По его словам, Зеленский якобы был шокирован тем, что Трамп выиграл выборы и теперь может прекратить военную помощь.

"Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел. Его звали президент Зеленский", — сказал он.

При этом Фицо повторил российские нарративы о том, что у украинского президента отсутствует политический мандат, а Украина может существовать лишь благодаря огромных зарубежных займов.

Также словацкий премьер заявил, что если США "выйдут из войны", то Европа должна последовать за ними. По его словам, Словакия уже работает на два направления, пытаясь сохранять отношения и с Западом и с Россией.

"Что произойдет, когда война закончится? Все вернутся на российский рынок. Так почему мы не должны иметь стандартизированные отношения и с Россией", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Фицо с самого начала правления отмечался пророссийской позицией, а в конце октября даже дал интервью российским пропагандистским СМИ. Это вызвало волну критики внутри Словакии, а бывший премьер страны назвал его "хорьком-коллаборантом".