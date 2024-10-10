"Кровожадные ублюдки": пророссийский премьер Словакии Фицо напал на СМИ и помечтал о репрессиях

Фицо заявил, что поддерживает создание национального органа, который будет подчиняться правительству и контролировать все СМИ в стране

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими симпатиями и недавно получивший пулю в конверте, публично напал на журналистов крупных словацких СМИ. Правда, атаковал он их только словесно – назвав прессу "кровожадными выродками" – и пригрозил журналистам новыми ограничениями, в частности созданием национального органа по контролю над СМИ, фактически это государственная цензура.

Об этом пишет издание Politico. Известно, что Фицо напал на журналистов во время пресс-конференции, когда один из них спросил его о напряженности в трехпартийной правящей коалиции. Напряженность возникла из-за действий президента Словакии Петера Пеллегрини, считающегося контролируемым Фицо, однако недавно сильно раскритиковавшего правительство.

"С первого дня парламентских результатов 30 сентября 2023 года вы не оставляли нас в покое ни на минуту. Вы напали на нас, как кровожадные уроды. Читаете ли вы свои статьи после того, как написали их? Не думаю, что читаете… Это чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом", – в ответ заявил Фицо.

На этом он не остановился: во-первых, Фицо подверг критике крупные ежедневные словацкие газеты Denník N и Sme, а также портал Aktuality, которые премьер ненавидит за критику его правительства и с которыми он прекратил любое общение. А во-вторых, Фицо не нашел ничего умнее, чем обвинить СМИ в покушении на его жизнь, которое произошло в мае.

"Вы хотите только вреда, вреда, вреда и вреда, и именно поэтому атмосфера в обществе такая, какая она есть. СМИ… делают все, что хотят, не неся абсолютно никакой ответственности. Настало время, когда мы должны будем реагировать на подобные вещи…такой медиа-хаос не существует ни в какой другой стране ЕС", – заявил он, перечислив меры, которые его пророссийское правительство может принять против независимой прессы.

Кроме того, Фицо заявил, что поддерживает создание национального органа, который будет подчиняться правительству и контролировать все СМИ в стране. Также он заявил, что к журналистам, которые "не исправляют ошибки" в своих материалах, будут применяться санкции. В конце своей речи Фицо добавил, что словацкие журналисты у него будут проходить "курсы переквалификации".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сторонник Фицо, президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал Украину из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" из-за трубопровода "Дружба". Он пригрозил отреагировать на такие действия.

Позже Фицо попытался смягчить заявления своего клеврета, отметив, что Словакия предложила Украине "технические решения" по возобновлению транзита нефти российской компании "ЛУКойл" через украинскую территорию. Словакия сильно зависит от нефти, идущей через нефтепровод "Дружба".