"Ужасный хорек-коллаборант": экс-премьер Словакии обругал Фицо за интервью российским пропагандистам

Комментарии рядовых словаков, которые высказались по поводу выступления Фицо, полны яда и ехидства

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал действующего главу правительства страны, пророссийского Роберта Фицо. Причиной критики стало выступление Фицо на пропагандистском канале в России "Россия 1", где он дал интервью Ольге Скабеевой, одной из самых отвратительных ртов Кремля.

Об этом написало издание Politico. При этом слов Матович не подбирал — так, он назвал Фицо "хорьком" и "коллаборантом"

"Ужасный хорек-коллаборант", — написал политик в собственных соцсетях, комментируя выступление Фицо на российском пропагандистском канале. При этом комментарии под постом полнятся ехидными словами в адрес Фицо – от призывов начать против него расследование до шуток на тему, что Фицо хочет работать на побегушках у Кремля. Многие пишут, что выступление Фицо – это невыразимый позор для Словакии вообще.

Напомним, что премьер Словакии Роберт Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, подыгравших нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо выступил против предоставления Украине права бить дальнобойным западным оружием по России. В своей речи он даже намекнул на ракетный удар по Брюсселю.

Фицо известен своей пророссийской позицией и противостоянием с Европейским союзом. В сентябре он решил разогнать антикоррупционную прокуратуру, которая расследует дела о хищении средств из фондов ЕС, за что столкнулся с критикой Брюсселя. Теперь Словакия может потерять европейское финансирование.