"Зеленський наляканий": Фіцо знову видав порцію проросійських заяв

Прем’єр Словаччини сподівається, що США та Європа припинить підтримувати Україну, щоб повернутися до торгівлі з Росією

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо зрадів перемозі Дональда Трампа на виборах у США та висловив думку, що той усунеться від війни Росії проти України. За його словами, лідери ЄС через це збентежилися, а президент України Володимир Зеленський нібито був наляканий.

Про це Фіцо розповів в ефірі Словацького радіо, а його слова наводять місцеві ЗМІ. Політик переконаний, що після усунення Вашингтона від війни такий же крок має зробити і Європа.

З його слів, Зеленський нібито був шокований тим, що Трамп виграв вибори і тепер може припинити військову допомогу.

"Ви коли-небудь бачили людину, яка боїться, що закінчиться війна? Я її бачив. Його звали президент Зеленський", — сказав він.

При цьому Фіцо повторив російські наративи про те, що український президент не має політичного мандату, а Україна може існувати лише завдяки величезним закордонним позикам.

Також словацький прем’єр заявив, що якщо США "вийдуть з війни", то Європа має піти за ними. За його словами, Словаччина вже працює на два напрямки, намагаючись зберігати відносини і з Заходом, і з Росією.

"Що станеться, коли війна закінчиться? Усі повернуться на російський ринок. То чому ми не повинні мати стандартизовані відносини і з Росією", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Фіцо від початку правління відзначався проросійською позицією, а наприкінці жовтня навіть дав інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ. Це викликало хвилю критики всередині Словаччини, а колишній прем’єр країни назвав його "тхором-колаборантом".