Мужчина захватил заложников в ресторане отца и поставил на уши полицию Парижа (обновлено)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Полиция ведет переговоры
В пригороде Парижа мужчина взял нескольких людей в заложники и закрылся в ресторане. Около 17:00 по киевскому времени его задержали полицейские.
Об этом пишет BFMTV. Инцидент произошел в ресторане "L'Olivier" в городе Исси-ле-Мулино в субботу, 16 ноября, примерно в 13:00.
Согласно сообщениям местной полиции, мужчина вооружен ножом и является сыном хозяина заведения. В заложниках он держит по меньшей мере троих сотрудников заведения. Клиентов в это время в здании не было.
Здание окружил большой отряд полиции, который держится на расстоянии в нескольких десятков метров от ресторана. К операции привлекли посредника, который пытается вести переговоры со злоумышленником, поскольку тот "выражает желание покончить жизнь самоубийством". До этого мужчина не попадал во внимание полиции.
Мотивы захвата заложников в настоящее время неизвестны. Ближайшие улицы перекрыты силами правоохранителей.
Позже стало известно, что полиция задержала злоумышленника, а всех заложников освободили. Они не пострадали.
Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 14 ноября, неподалеку от Кракова в Польше произошла серьезная авария. Пассажирский микроавтобус с украинскими номерами слетел с проезжей части и врезался в барьер.