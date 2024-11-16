Чоловік захопив заручників у ресторані батька та переполошив поліцію Парижа (оновлено)

Поліція веде переговори

У передмісті Парижа чоловік узяв кількох людей у заручники та закрився у ресторані. Близько 17:00 за київським часом його затримали поліцейські.

Про це пише BFMTV. Інцидент стався в ресторані "L’Olivier" у місті Іссі-ле-Муліно в суботу, 16 листопада, приблизно о 13:00.

Згідно з повідомленнями місцевої поліції, чоловік озброєний ножем та є сином господаря закладу. У заручниках він тримає щонайменше трьох працівників закладу. Клієнтів у цей час у будівлі не було.

Будівлю оточив великий загін поліції, який тримається на відстані за кілька десятків метрів від ресторану. До операції залучили посередника, який намагається вести переговори зі зловмисником, оскільки той "висловлює бажання накласти на себе руки". До цього чоловік не потрапляв до уваги поліції.

Мотиви захоплення заручників наразі невідомі. Найближчі вулиці перекриті силами правоохоронців.

Згодом стало відомо, що поліція затримала зловмисника, а всіх заручників звільнили. Вони не постраждали.

Як повідомлялося раніше, у ніч на четвер, 14 листопада, неподалік Кракова в Польщі сталася серйозна аварія. Пасажирський мікроавтобус з українськими номерами злетів із проїжджої частини та врізався у бар’єр.