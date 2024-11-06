Шестеро мужчин ворвались в квартиру украинок в Польше: что известно о дерзком нападении

Полиция уже ищет нападавших

В польской столице неизвестные ворвались в дом украинок и украли там около миллиона злотых в разных валютах. Инцидент произошел 4 ноября в Варшаве на улице Багно, что в самом центре города.

Об этом пишет Wyborcza.pl. Отмечается, что в квартире находились три гражданки Украины в возрасте 20 лет и старше.

В ограблении участвовали шестеро мужчин, один из них переоделся в доставщика еды, еще один в пограничника, а остальные в сотрудников полиции. На женщин силой надели наручники и закрыли в одной из комнат.

После этого злоумышленники обыскали квартиру, нашли деньги и покинули место преступления. Женщины не пострадали. Отмечается, что деньги украинки получили после продажи дома у себя на родине.

В полиции факт преступления подтвердили, но раскрывать каких-то деталей не стали, сославшись на то, что дело находится на раннем этапе расследования.

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали мужчину, который напал на 14-летнюю девушку. Нападавший избил подростка и украл ее мобильный телефон на улице Борщаговской в Соломенском районе.