Украина стала ближе к получению немецких Taurus: бывшие союзники Шольца пошли на неожиданный шаг

Похоже, что против поставок остается лишь партия канцлера

В парламенте Германии растет оппозиция к действиям канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине крылатых ракет. Теперь поддержать отправку "Taurus" решили даже его бывшие союзники по коалиции.

Об этом пишет Tagesschau. Лидер "свободных демократов" (СвДП) в парламенте Кристиан Дюрр напомнил, что ситуация с поставками нуждается в пересмотре после того как президент США разрешил Украине применять свои баллистические ракеты по России.

"Правительство США принимает решительные меры по разрешению использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus Украине", — сказал он.

Издание отмечает, что СвДП намерены повторно вынести вопрос о поставках "Таурусов" на голосование уже на следующей неделе.

При этом из членов коалиции лишь "Зеленые" всегда активно поддерживали отправку Украине крылатых ракет. Крупнейшая оппозиционная партия ХДС/ХСС тоже активно призывали к более активному участию Германии в поставках вооружения на нужды ВСУ. Что касается Шольца, то его позиция "остается неизменной".

Стоит отметить, что даже если Бундестаг проголосует за поставки ракет, то окончательное решение все равно будет за Федеральным комитетом по безопасности, который возглавляет Шольц.

Как сообщалось ранее, 7 ноября СвДП вышла из состава правящей коалиции из-за разногласий по поводу расходов бюджета. Теперь в стране в феврале 2025 года пройдут досрочные выборы.