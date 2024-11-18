"Мини-Taurus" уже на подходе. Что известно о дронах Helsing, которые пообещала Германия (фото)

Их называют мини-Taurus

Германия планирует поставить Украине дроны-камикадзе Helsing, оснащенные технологиями искусственного интеллекта. Поставки должны начаться вскоре.

Как пишет Bild, у компании Helsing якобы заказали 4 тысячи дронов для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями по несколько сот в месяц.

Эти беспилотники имеют более высокую автономность в условиях действия вражеских средств РЭБ. Дроны Helsing сравнивают с ракетами Taurus. По данным издания, отдельные прототипы уже испытываются и усовершенствуются в боевых условиях на востоке Украины.

Дроны-камикадзе Helsing имеют современное программное обеспечение, позволяющее "ориентироваться" на местности по многим маркерам. Беспилотники летят в цель даже при сложных погодных условиях или "выжженной земле". Также они обладают высокой способностью сопротивляться воздействию средств РЕБ. После идентификации цели и подтверждения оператором, дрон способен произвести автономное поражение, даже если связь будет потеряна.

При этом БПЛА имеет в 4 раза большую дальность полета, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. В то же время он значительно дешевле американских Switchblade, или российских "Zala" и "Ланцет".

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что "очень рад, что поставка этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается". Он подчеркнул, что Украина сможет использовать их против важных вражеских целей, например командных пунктов врага.

Стоит отметить, что компания Helsing, занимающаяся разработкой программного обеспечения и интегрирующая искусственный интеллект в оборонные технологии, с 2022 года сотрудничает с Украиной. В феврале этого года тогдашний министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Как рассказывал "Телеграф", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его позиция по поддержке Украины остается неизменной. В частности, неизменными останутся и решения не передавать дальнобойные ракеты Taurus.