Україна стала ближчою до отримання німецьких Taurus: колишні союзники Шольца пішли на несподіваний крок

Схоже, що проти постачання залишається лише партія канцлера

У парламенті Німеччини зростає опозиція до дій канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні крилатих ракет. Тепер підтримати відправку "Taurus" вирішили навіть його колишні союзники з коаліції.

Про це пише Tagesschau. Лідер "вільних демократів" (ВДП) у парламенті Крістіан Дюрр нагадав, що ситуація з поставками потребує перегляду після того, як президент США дозволив Україні застосовувати свої балістичні ракети по Росії.

"Уряд США вживає рішучих заходів щодо дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і поставити Taurus Україні", — сказав він.

Видання зазначає, що ВДП мають намір повторно винести питання про постачання "Таурусів" на голосування вже наступного тижня.

При цьому із членів коаліції лише "Зелені" завжди активно підтримували відправку Україні крилатих ракет. Найбільша опозиційна партія ХДС/ХСС також активно закликали до активнішої участі Німеччини у постачанні озброєння на потреби ЗСУ. Що стосується Шольца, то його позиція "залишається незмінною".

Варто зазначити, що навіть якщо Бундестаг проголосує за постачання ракет, остаточне рішення все одно буде за Федеральним комітетом з безпеки, який очолює Шольц.

Як повідомлялося раніше, 7 листопада ВДП вийшла зі складу правлячої коаліції через розбіжності з приводу видатків бюджету. Тепер у країні у лютому 2025 року відбудуться дострокові вибори.