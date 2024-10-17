Шольц не даст Taurus Украине. Разрушит ли это План победы Зеленского?

Шольц не выразил прямой поддержки всем пунктам плана

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его позиция по поддержке Украины остается неизменной. В частности, неизменными останутся и решения, которые он ранее принял по передаче дальнобойных ракет Taurus.

Так, немецкий лидер прокомментировал План победы Владимира Зеленского перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Об этом в четверг сообщила "Европейская правда".

Олаф Шольц отметил, что в последние недели и месяцы он активно общался с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", – заявил канцлер.

Немецкий лидер отметил необходимость обеспечения Украины средствами для самозащиты. "Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя", – сказал Шольц. Он также добавил, что есть стратегические вопросы для обсуждения, но принятые им решения остаются неизменными.

Комментируя План победы Владимира Зеленского, Шольц подчеркнул важность общения лидеров ЕС с украинским президентом. Однако он не выразил прямой поддержки всем пунктам плана. В частности, одним из ключевых моментов плана победы является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям в России.

В контексте этого пункта плана Украина уже долго пытается получить согласие Берлина на передачу крылатых ракет Taurus. Однако канцлер Шольц выступает категорически против этого.

Справка: Taurus KEPD 350 – это немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля" с дальностью действия более 500 километров. Это высокоточное оружие предназначено для уничтожения укрепленных и углубленных целей. Taurus оснащена мощной боевой частью MEPHISTO, способной пробивать бетонные укрытия.

Ключевой особенностью Taurus является ее способность летать на сверхмалых высотах, что позволяет избегать обнаружения радарами противника. Ракета использует комбинацию инерционной навигации, системы GPS и инфракрасных датчиков для высокоточной наводки. Taurus находится на вооружении ВВС Германии, Испании и Южной Кореи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Шольц назвал русских солдат жертвами и захотел диалога с Путиным. Кроме того, о возможности диалога с Кремлем высказывались и другие политики Европейского Союза.