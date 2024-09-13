МИД Польши призывает лишить выплат украинских беженцев, которых могут мобилизовать

В Польше не выплачивают социальные пособия украинским беженцам

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза отменить выплаты украинским беженцам. По его мнению, денежная помощь создает препятствия для людей, которые могли бы вернуться в Украину и защищать свою страну.

Сикорский подчеркнул, что Европа якобы снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая деньги беженцам. Такое мнение министр выразил в интервью Le Mondе.

"Киеву нужны в первую очередь техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была прискорбной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам, — заявил Сикорский.

Он добавил, что в Польше не выплачивают социальные пособия украинским беженцам.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации", — сказал Сикорский.

Он также добавил, что это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну.

"Мы не должны субсидировать неповиновение", — подытожил глава МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским беженцам урежут выплаты в Венгрии. Там вышел новый закон, который меняет правила назначения помощи.