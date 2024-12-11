Шмыгаль встретился с Шольцем в Германии (видео)

Шмыгаль также будет принимать участие в украинско-немецком бизнес-форуме

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В стране он работает с правительственной командой.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал Новини.Live. Известно, что они будут обсуждать сотрудничество государств.

Сам Шмыгаль в своем Telegram-канале подтверждал, что у него запланирована встреча с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Вицеканцлером Робертом Габеком.

Также он будет принимать участие в украинско-немецком бизнес-форуме.

"С руководством Германии планируем обсудить сотрудничество наших государств в различных сферах, сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций", — говорит Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября текущего года украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею. А в декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в преддверии инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, прибыл с визитом в Соединенные Штаты.