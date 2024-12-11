Шмыгаль встретился с Шольцем в Германии (видео)
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Шмыгаль также будет принимать участие в украинско-немецком бизнес-форуме
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В стране он работает с правительственной командой.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал Новини.Live. Известно, что они будут обсуждать сотрудничество государств.
Сам Шмыгаль в своем Telegram-канале подтверждал, что у него запланирована встреча с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Вицеканцлером Робертом Габеком.
Также он будет принимать участие в украинско-немецком бизнес-форуме.
"С руководством Германии планируем обсудить сотрудничество наших государств в различных сферах, сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций", — говорит Шмыгаль.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября текущего года украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею. А в декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в преддверии инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, прибыл с визитом в Соединенные Штаты.