"Было неприятно": Шольц прокомментировал разговор с Путиным и рассказал, продолжит ли диалог

Шольц не опускает руки

Несмотря на разочарование в ноябре телефонным разговором, канцлер Германии Олаф Шольц готов еще раз поговорить с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Zeit, ссылаясь на заявление Шольца. По словам немецкого лидера, даже неудачный звонок в ноябре был необходим, как и все будущие.

"Это было неприятно, потому что он просто повторял все свои фразы", – сказал Шольц.

В то же время в телефонном разговоре Шольц в очередной раз дал Путину понять, что ему не стоит надеяться на ослабление поддержки Украины. Ведь Германия никогда не оставит этого. Также Путин должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира.

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий", — добавил Шольц.

Напомним, Шольц уже говорил о том, что его последний разговор с Путиным был не очень приятный, ведь глава РФ не изменил своего мнения по поводу войны. Однако даже в таком случае он необходим. Тогда телефонные переговоры длились примерно час, это была первая коммуникация за два года с начала войны.

После этого разговора Шольц прибыл в Украину, где во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал ряд заявлений.

Ранее "Телеграф" писал, что Шольц высказался о роли новоизбранного президента США Дональда Трампа в будущем Украины.