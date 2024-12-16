СДПГ официально поддерживает позицию Шольца по саботажу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера ФРГ Олафа Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Издание ссылается на проект предвыборной программы СДПГ, которую удалось получить ряду немецких изданий.

Таким образом, СДПГ официально поддерживает позицию Шольца относительно саботажа передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, на чем уже долго настаивает Киев и оппозиция в Бундестаге. С другой стороны, СДПГ задекларировала поддержку размещения на территории Германии дальнобойных ракет США, что является более весомым поводом для эскалации и потенциально делает Германию одной из главных и важных целей врага в случае полномасштабной мировой войны.

Напомним, что 6 ноября в Германии развалилась правящая коалиция, ряд министров ушли в отставку. Действующий канцлер Олаф Шольц выдвинул вотум доверия правительству, ожидаемо его не получил и назначил на 23 февраля 2025 года новые парламентские выборы.

Для правящей партии СДПГ реальная ситуация очень плохая. Действующий канцлер Шольц, согласно опросам, занимает лишь третью позицию среди всех возможных кандидатов: первым является министр обороны Борис Писториус, недавно отказавшийся баллотироваться в пользу Шольца, а вторым – лидер оппозиционной политсилы ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Именно поэтому СДПГ попыталась сменить кандидата.

Отказ Писториуса дает значительный шанс на победу именно Мерцу, который в противном случае не смог бы стать канцлером. Отметим, что именно Мерц готов наконец передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выиграет выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост.