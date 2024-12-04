Шольц поставил точку в вопросе отправки войск Германии в Украину

Были разговоры и об ударах по территории РФ, а также поставке дальнобойных ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока рано говорить об отправке немецких миротворческих сил в Украину. По словам Шольца, он исключает возможность отправить немецкие войска в Украину.

Об этом он сказал после возвращения из Киева в немецком Бундестаге, где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. В частности, прокомментировал слова министерка иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая не исключила миротворческой миссии в Украине с участием немецких сил.

"Пока рано говорить на тему отправления миротворческих сил в Украину", — сказал Шольц.

Также он добавил, что пока не позволит Украине наносить удары вглубь территории РФ. Канцлер Германии также заявил, что не поставит дальнобойные ракеты Taurus, которые неоднократно просил Киев.

Что предшествовало

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила размещение немецких войск на территории Украины. Ранее Европейские страны уже обсуждали вопрос о потенциальном развертывании военных контингентов на территории нашей страны.

Она подчеркнула, что присутствие немецких войск возможно только в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

"Телеграф" писал о том, что Трамп спросит страны Европы, что сдерживает их от того, чтобы отправить войска в Украину.