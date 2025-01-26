Лукашенко "зиганул", пока говорил об Илоне Маске (видео)

Поступок главы SpaceX оценили и в Минске

Американский миллиардер Илон Маск со своим "римским приветствием" на инаугурации Дональда Трампа поднял нешуточные обсуждения по всему миру. Реагировать на это пришлось даже Александру Лукашенко.

Его слова приводит белорусское государственное агентство Белта. Лукашенко выразил убеждение, что Маск наверняка знал о том, что этот жест будет ассоциироваться с нацистским приветствием.

"Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели", — сказал он и повторил поступок Маска.

Лукашенко также удивился, что ни один американский еврей не сказал ничего против поступка миллиардера.

"Почему евреи это спокойно проглотили? Под этим зигованием холокост был осуществлен. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал: "Чего вы делаете там!", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Маск во время выступления в прямом эфире после инаугурации Трампа вскинул руку в приветствии, которое напоминало нацистское.

Что любопытно, "Антидефамационная лига" — организация, которая борется с проявлениями антисемитизма — была вынуждена оправдываться за этот поступок Маска, назвав его "неуклюжим жестом".

В сети же напомнили, что в 2023 году Маск подписался под словами одного из пользователей сети, которы обвинил еврейские общины в якобы "разжигании ненависти против белых людей".

Стоит отметить, что Маск в последнее время не очень-то и скрывает свои правые взгляды и активно поддерживает ультраправых европейских деятелей. Среди таковых пророссийская ультраправая партия AfD в Германии или активист Томми Робинсон в Великобритании.