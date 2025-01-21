Маск впервые прокомментировал свой странный жест на инаугурации Трампа

Некоторые телеканалы вырезали этот момент из записи эфира

Американский миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал свое странное движение на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Ведь он был настолько рад этому событию, что даже поднял руку в жесте, что ассоциируется с приветствием нацистов.

Как отметил Маск в сообщении в сети Х, поиск всюду "Гитлеров" очень надоел и утомил. Ведь миллиардера сильно захейтили после вышеуказанного жеста.

"Честно, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все — Гитлеры" уж очень надоела", — написал Маск.

Заметим, что после инаугурации Трампа Маск во время своего выступления сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Этот момент попал в прямой эфир американских каналов. Но некоторые из них все же вырезали его.

Несмотря на это, фрагмент уже разлетелся по сети, где пользователи в большинстве своем трактуют этот жест как нацистский.

Комментируя это, Маск также прикрепил фото своего поста, где подчеркнул, что поддерживает республиканцев, а демократы на фоне этого "разворачивают свою грязную кампанию" против него.

Напомним, на инаугурации Трампа было по меньшей мере три украинки. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Вторая – Оксана Маркарова, посол Украины в Соединенных Штатах, а третья — бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, которую заметили на инаугурационном молебне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп представил список членов своей новой администрации. Уже известно кто туда попал.