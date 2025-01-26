Лукашенко "зіганув", поки говорив про Ілона Маска (відео)

Вчинок глави SpaceX оцінили і в Мінську

Американський мільярдер Ілон Маск зі своїм "римським привітанням" на інавгурації Дональда Трампа підняв неабиякі обговорення по всьому світу. Реагувати на це довелося навіть Олександру Лукашенку.

Його слова наводить білоруське державне агентство Белта. Лукашенко висловив переконання, що Маск, напевно знав про те, що цей жест асоціюватиметься з нацистським привітанням.

"Що ти виходиш на екран і на мільйони людей зігуєш? Кому ти добро приносиш? Адже ми з американцями проти цього воювали. Це вже очманіли і одуріли", — сказав він і повторив вчинок Маска.

Лукашенко також здивувався, що жоден американський єврей не сказав нічого проти вчинку мільярдера.

"Чому євреї це спокійно проковтнули? Під цим зігуванням Голокост було здійснено. Жоден єврей Маска не засудив і Трампу не сказав: "Що ви робите там!", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Маск під час виступу в прямому ефірі після інавгурації Трампа підняв руку у привітанні, яке нагадувало нацистське.

Що цікаво, "Антидифамаційна ліга" — організація, яка бореться з проявами антисемітизму — була змушена виправдовуватися за цей вчинок Маска, назвавши його "незграбним жестом".

У мережі ж нагадали, що у 2023 році Маск підписався під словами одного з користувачів мережі, який звинуватив єврейські громади у нібито "розпалюванні ненависті проти білих людей".

Варто відзначити, що Маск останнім часом не дуже приховує свої праві погляди і активно підтримує ультраправих європейських діячів. Серед таких проросійська ультраправа партія AfD у Німеччині або активіст Томмі Робінсон у Великій Британії.