"Зига" Маска взорвала сеть: лучшие мемы и шутки

В сети предположили, что США ждут серьезные перемены

Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа уже привела к появлению огромного количества мемов в украинском сегменте сети. Однако американский миллиардер Илон Маск решил видимо подлить масла в огонь и выдал весьма неоднозначный жест.

Поскольку в нем нашли схожесть с нацистским приветствием, то сети буквально в момент затопило еще большим количеством шуток по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие.

Не совсем понятно, что именно подтолкнуло миллиардера на этот шаг, но в сети не исключили, что это была не его идея.

В любом случае, поисками скрытого смысла пользователи сети видимо будут заниматься еще долго.

Однако в сети уже начали предполагать, что в США грядет "ребрендинг".

Не исключено, что это даже затронет его детищ вроде SpaceX и Tesla.

Другие же предположили, что ситуация вполне бытовая и Маск просто хотел показать личные предпочтения.

Не обошлось и без упоминания украинских политиков.

А заодно и российских тоже вспомнили.

Как сообщалось ранее, во время инаугурации Трампа досталось и его жене Мелании. Далеко не все пользователи сети оценили ее шляпку, из-за чего появилось большое количество мемов на этот счет.