Маск "зиганул" прямо на инаугурации Трампа: видео уже стало хитом

Миллиардер "кинул зигу" перед огромной толпой и в прямом эфире

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск с большим трудом сдерживал эмоции во время и после инаугурации Дональда Трампа. Он был рад этому событию настолько, что даже вскинул руку в жесте, который ассоциируется с приветствием нацистов.

Фрагмент крутился в прямом эфире американских каналов. Впрочем, некоторые из них момент все же вырезали.

Несмотря на это, фрагмент уже разлетелся по сети, где уже пытаются трактовать его жест.

В сети жест Маска уже оценили.

Стоит отметить, что в некоторых источниках начали говорить, что Маск на самом деле выполнил "Салют Беллами". Это приветствие практиковалось в США с 1892 года и было очень распространено в скаутских организациях. Для его исполнения в США люди становились лицом к флагу, затем поднимали правую руку к груди и затем вскидывали ее в сторону флага.

Однако в 1920-30-х годах "римское приветствие" начали практиковать в фашистской Италии, а затем оно перекочевало в Германию. В 1942 году, чтобы избежать ненужных аналогий, в США отменили салют Беллами, после чего клятву флагу начали приносить просто положив правую руку на сердце.

Также отметим, что Илон Маск в последнее время не очень-то и скрывает свои правые взгляды и активно поддерживает ультраправых европейских политиков, например AfD в Германии или ультраправого активиста Томми Робинсона в Великобритании.

Как сообщалось ранее, во время своей инаугурационной речи Трамп сделал акцент на внешней и внутренней политике, социальных вопросах и энергетической независимости страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.