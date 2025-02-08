В Киеве произошел масштабный пожар возле церкви: в сети показали видео

Изначально сообщалось о пожаре на территории церкви

В Киеве произошел масштабный пожар в частном доме. Инцидент произошел на Троещине (левый берег).

Сообщения об этом появились в местных telegram-каналах. В частности видеозаписями поделился "Киев-INFO".

Изначально сообщалось, что пожар произошел в Свято-Троицком храме, который расположен неподалеку, однако эта информация не подтвердилась. Действительно, из-за ракурса на первых видео можно подумать, что огонь горит на территории церкви.

Однако спустя некоторое время появились другие видеозаписи, на которых видно, что огонь вспыхнул в частном доме. И судя по кадрам, в нем быстро сгорели чердак и крыша.

Что стало причиной пожара пока не сообщается, также нет информации о пострадавших. На месте уже работают пожарные.

Как сообщалось ранее, в четверг 6 февраля, в Фастовском районе Киевской области в Центре управления отходами начался масштабный пожар. Общая площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. Предприятие занимается утилизацией разного рода электронной продукции и других технологических отходов.