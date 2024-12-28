Украинская активистка пыталась похитить младенца Иисуса в Ватикане (фото)

Активистку задержала полиция

Активистка Femen 27 декабря пыталась похитить младенца Иисуса из вертепа на площади Святого Петра в Ватикане. Она также продемонстрировала надписи на своем теле: спереди — "Где мой ребенок" и на спине — "Путин - мировой преступник".

Как сообщает Il Fatto Quotidiano, девушка перелезла через забор в вертеп. Она привлекла внимание толпы туристов и паломников, попытавшись добраться до фигурки младенца Иисуса и забрать ее, а затем показала две надписи на своем теле.

Украинскую активистку Femen остановили присутствовавшие на площади Святого Петра сотрудники полиции Ватиканского инспектората. Вероятно, 25-летняя девушка сопротивлялась, так как ее задержали за сопротивление и нанесение телесных повреждений государственному служащему. Когда ее заблокировали стражи порядка Ватикана, девушка крикнула по-английски: "Это мой ребенок!" и "Путин – военный преступник!".

Эта акция была анонсирована на сайте FEMEN. Там назвали ее цель — привлечь внимание к военным преступлениям России против украинских детей. Более 700 тысяч украинских детей были угнаны или принудительно переселены на оккупированные территории российскими военными. Эти дети подвергаются насилию и лишаются права на безопасное детство, добавили активистки.

"Бездеяльность Папы и международных институтов, таких как ООН, стала символом их бессилия перед лицом этого ужасного преступления. Папа, если через вас действует Божья воля, воспользуйтесь ею, чтобы вернуть в Украину похищенных детей! Ватикан должен спасать живых детей, а не демонстрировать свою святость, играя с куклами младенцев", — говорится в заявлении FEMEN.

Для справки: "Femen" ("Фемен") — основанное в Украине в 2008 году международное общественное движение, действующее в Украине и Европе. Оно известно своими скандальными и эпатажными акциями протеста против дискриминации женщин, коррупции и т.п. Во время них активистки движения обнажают грудь.

Как писал "Телеграф", глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав рассказал, что в терминах Папы Римского относительно Украины есть прогресс. В своем недавнем заявлении он назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями", а не просто братьями, как раньше.