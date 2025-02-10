Не Трамп, но... Зеленский на днях проведет важную встречу в Мюнхене, - СМИ

О встрече президентов Украины и США пока речь не идет

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Она начнется 14 февраля и продлится до 16.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News. Зеленский будет возглавлять делегацию Украины, Ди Венс примет участие в мероприятии.

"Вицепрезидент Джей Ди Вэнс намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", – пишет издание.

В то же время, хотя президент США Дональд Трамп говорил о намерении встретиться с Зеленским, о такой встрече пока речь не идет, отмечает CBS News. Администрация Белого дома ранее анонсировала проведение важных дискуссий по завершению войны в Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам источников, на прошлой неделе украинская делегация уже провела переговоры в Госдепартаменте со специальным посланником Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом. Он также примет участие в Мюнхенской конференции.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности 2025

Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности. Такие встречи проходят в Мюнхене ежегодно начиная с 1963 года, и вскоре состоится 61-я по счету.

Конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Председательствовать на ней будет Кристоф Хойсген. Как обычно, программа конференции будет состоять из трех частей: основной части, курируемой MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

По словам организаторов, Мюнхенская конференция 2025 соберет более 60 участников, среди которых лидеры государств и правительств. Также ожидается участие около 150-ти министров и руководителей международных организаций.

О намерении посетить конференцию уже заявили генеральный секретер НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Мецолла, президент Евросовета Антониу Кошта. Также известно об участии высокой представительницы ЕС по внешней и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что Украина и США планируют встречи и переговоры на уровне команд. По его словам, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии.