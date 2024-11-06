Трамп назвал ее красоткой: как выглядит жена нового вице-президента США Джеймса Ди Вэнса

Во время избирательной кампании жена будущего вице-президента даже уволилась с работы

Дональд Трамп, судя по предварительным результатам выборов, которые проходили 5 ноября, станет новым президентом США. А это значит, что вице-президентом Америки станет ближайший соратник Трампа Джеймс Ди Вэнс. Во время своей победной речи новый президент США назвал жену Вэнса красоткой.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит избранница Джеймса Ди Вэнса Уша Вэнс и что о ней известно.

Уша Вэнс — что известно о жене нового вице-президента США

Уша Вэнс – оказалась в центре внимания прессы после того, как ее муж, сенатор от Огайо Джеймс Ди Вэнс стал напарником Дональда Трампа на президентских выборах в США. Теперь, после вероятной победы Трампа и его соратника Джеймса Ди Вэнса, к жене нового вице-президента Уше Вэнс будет еще больше внимания.

Джеймс Ди и Уша Вэнс. Фото: Getty Images

Известно, что Уша дочь индийских иммигрантов Криша и Лакшми Чилукури, которые происходят из индийского штата Андхра-Прадеш. Сейчас ей 38 лет и она практикующая индуистка.

С Джейсом Ди Вэнсом Уша познакомилась во время учебы в Йельском университете, они вместе выполняли задание в классе, где он влюбился в нее.

Джеймс Ди и Уша Вэнс. Фото: Getty Images

Через год после окончания учебы в 2014 году Джеймс и Уша поженились. Примечательно, что они получили благословение и по католической и по идуаисткой вере. У пары в браке родились трое детей — Эван (6 лет), Вивек (4 года), Мирабель (2 года).

Джеймс Ди и Уша Вэнс. Фото: Getty Images

Известно, что после учебы Уша Вэнс работала клерком в судах, а потом начала карьеру в юридической фирме "Munger, Tolles & Olson". Однако после того, как Трамп объявил кандидатуру Джеймса Ди Вэнса на должность вице-президента, Уша Вэнс уволилась из юридической фирмы и заявила, что хочет сосредоточится на семье и детях.

Джеймс Ди и Уша Вэнс. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын Дональда и Мелании Трамп впервые проголосовал. Как он изменился с прошлого президентства отца.