Орбан предложил Украине и России перемирие: что ответили в Кремле

Разговор лидеров длился примерно час

В Кремле рассказали, о чем говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан и глава РФ Владимир Путин во время последнего телефонного разговора. Речь шла в основном о перемирии.

Как пишут росСМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Орбан выдвинул интересное предложение.

Он предложил установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными. По словам Пескова, Киев отверг это предложение. Москва сразу же, как услышала его, якобы прислала Венгрии свое видение обмена.

"Консультации по установлению мира в Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия Орбана", — отметили в Кремле.

Напомним, что это же мнение осветил Орбан и в сети Х, подчеркнув, что он пытался помочь и разрешить сложную ситуацию.

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — написал Виктор Орбан, комментируя твит президента Украины Владимира Зеленского.

Разговор Орбана и Путина состоялся 11 декабря по инициативе первого. Переговоры продолжались около часа, в течение которого поднималась тема войны и судьбы Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Орбан удивил заявлением об Украине. В сети его заподозрили в "переобувании".