"Арестович, ты"? Орбан сказал, когда закончится война в Украине, в сети негодуют

Пользователи сети уже ответили на слова премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по Украине. Он считает, что война завершится в 2025 году.

Об этом пишет Magyar Nemzet. По словам премьера, есть два возможных сценария окончания войны.

"Война закончится в 2025 году. Или она завершится мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена", — заявил Орбан.

Также он подчеркнул, что этот год станет "поворотным" не только для Украины, но и для всего мира в целом. Орбан добавил, что Венгрия готова к экономическому взлету после окончания войны.

"Мы готовы, и мы взлетим в 2025 году. Вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", — сказал премьер.

По его словам, Америка и Европа потратили около 300 миллиардов евро на войну. Орбан считает, что эти деньги могли бы стать "основой" для улучшения уровня жизни, остановки миграции и создания новой европейской оборонной системы.

Реакция социальных сетей

Пользователей сети не впечатлил прогноз Виктора Орбана. Многие отметили, что уже много раз слышали разные даты предположительного завершения войны. Однако пока ни одна из них не оказалась правдой.

В комментариях упоминают имя Алексея Арестовича, который в свое время часто говорил, что война закончится через "две-три недели", что впоследствии даже стало мемом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленным. Однако президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.