Разнылись: пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа

Венгрии не нравится новый законопроект Верховной Рады Украины о прекращении транзита нефти из России

Венгрия будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа и собирается сделать то же самое с транзитом российской нефти. Будапешт, который в очень дружеских отношениях с российским режимом, очень нервно отреагировал на эти новости.

Шантаж озвучил враг Украины, пророссийский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook. Он заявил, что министерство иностранных дел Украины "агрессивно отреагировало" на нытье Будапешта относительно якобы роста цен на газ в Европе, а также, что Венгрии не нравится новый законопроект Верховной Рады Украины по прекращению транзита нефти из России.

"Есть реальность, есть права и есть обязанности… Реальность состоит в том, что в ЕС страны-члены коллективно и единогласно принимают решение о принятии новых членов. Другими словами, каждая страна-член должна проголосовать "за". Права: каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она покупает энергоносители, необходимые ей для работы. Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии", – заявил он.

Сийярто заявил, что государство, заключающее соглашение об ассоциации с ЕС или желающее стать членом ЕС, должно "вносить вклад" в энергобезопасность Союза. Таким вкладом пророссийский министр считает предоставление маршрутов стране-агрессору для экспорта энергоносителей в Европу.

"Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", – заявил пропутинский министр.

Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это нужно из соображений национальной безопасности. Газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву, что из-за отказа от продолжения транзита российского газа в страны Европы его партия готова голосовать за снижение помощи украинским беженцам. По его мнению, такой шаг станет "адекватными ответными мерами". Это уже не первый подобный выпад со стороны Фицо, поскольку ранее он угрожал прекратить поставки электричества Украине.