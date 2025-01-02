С Орбаном и Фицо нужно разговаривать: эксперт объяснил, что Украина делает не так

В диалоге с соседями важны вопросы рациональности и эмоций

Украина во внешней политике не редко руководствуется эмоциями. Но на фоне возможности прекращения помощи от США нам нужно эффективное государство и нормальная работа с нашими европейскими партнерами.

Такое мнение выразил политический аналитик Игар Тышкевич в интервью "Телеграфу" под названием "Если Зеленский скажет Трампу "нет": три сценария завершения войны в 2025 году".

Он считает, что задача №1 для Украины — диалог со всеми нашими соседями.

"Со стороны ЕС у нас общие границы с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей. С кем у нас конфликты? Венгрия. Раз. Словакия. Два. Там же президент не таков. Хотя с точки зрения процентов словацкой помощи, она одна из лидеров. Польша – фермеры не такие. Румыния осталась. Если ты, имея фронт с одной стороны, поддерживаешь конфликты в тылу… Ну, я не знаю… Это очень опасная позиция. Может не нравиться Орбан, Фицо, но эти государства являются частью НАТО и ЕС и так или иначе они действуют в рамках общеевропейской политики. На то она и дипломатия, чтобы говорить надо со всеми", — говорит он.

При этом, добавляет Тышкевич, в диалоге с соседями важны вопросы рациональности и эмоций.

"Да, Орбан есть Орбан, Дуда есть Дуда, а Туск это Туск. Есть персональная специфика, но говорить нужно с точки зрения интересов государств. К примеру, сколько аналитических центров в Украине исследует внутриэкономическую и политическую ситуацию в Венгрии? Ноль! Соответственно, вся риторика у нас идет из-за того, что мы прочитали или увидели какие-то действия с венгерской стороны, но сами мы не понимаем, почему это происходит. Ну будут ли тогда адекватны наши действия? Надо изучать. Словакия. Украина большая, а Словакия маленькая, зачем изучать структуру словацкой экономики? Польша. Зачем изучать структуру польских дотаций для фермеров и общую проблему дотаций на сельское хозяйство? Ну зачем? Но когда возникает конфликт, мы сразу говорим – это рука Москвы", — считает Тышкевич.

Напомним, ранее мы писали о том, что Орбан поставил Киеву ультиматум по поводу войны.