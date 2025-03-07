Последние слова или знак надежды. Ослабленный Папа Франциск обратился к верующим

Понтифику 88 лет

Папа Римский Франциск, который находится в больнице из-за значительного ухудшения здоровья, обратился к верующим. Он сделал аудиозапись, прозвучавшую перед католиками, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы помолиться за здоровье Папы вечером 6 марта.

"Со всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы преподносите за мое здоровье с площади, я сопровождаю вас отсюда. Пусть Господь вас благословит, а Богородица вас бережет. Спасибо", — сказал Папа Франциск, сообщает Vatican News.

Обращение длилось всего 30 секунд, голос понтифика был слабым и прерывистым. Однако это приветствие Пары стало первым после трехнедельного перерыва, верующие смогли услышать его голос впервые после госпитализации Франциска 14 февраля.

Начиная с 24 февраля, каждый вечер в 21:00 по местному времени, на площади Святого Петра возносится молитва о здоровье Святейшего Отца. На нее собираются проживающие в Риме кардиналы, а также руководители и работники ватиканских институций и Римской епархии. Присоединяются верующие и паломники.

Что известно о болезни Папы Франциска

Понтифик был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, однако его состояние не стабилизировалось и болезнь прогрессировала, перейдя в двустороннюю пневмонию. Состояние пожилого Папы медики оценивают как "сложное". Понтифик, по слухам, чувствует близкий конец и упорядочивает свои дела. Он получает кислородную поддержку и переливание крови.

Как рассказывал "Телеграф", Папа Франциск выбрал место для своего захоронения и это не Ватикан. Он хочет нарушить вековые традиции.