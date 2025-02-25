Нарушит вековые традиции: папа Франциск выбрал место своего захоронения и это не Ватикан

В прошлом году папа Франциск одобрил себе похороны

В Ватикане начали подготовку к возможным похоронам папы Франциска, который сейчас находится в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, жить понтифику осталось считанные часы. Но свои похороны он одобрил заранее и решил нарушить вековые традиции.

"Телеграф" решил узнать, где папа Франциск пожелал быть похоронен. Он давно дал распоряжение касательно своих похорон и захотел, чтобы они были упрощенными, без некоторых таинственных обрядов и ритуалов.

Где после смерти похоронят папу Франциска

88-летний папа Франциск сейчас находится в больнице Джемелли, куда попал из двухсторонней пневмонией. Еще в прошлом году понтифик отмечал, что подготовку к своему уходу нужно готовить заранее.

Папа Франциск в тяжелом состоянии, Фото: Getty Images

Папа Франциск отдал распоряжение, в котором захотел упрощенные похороны, тем самым планируя нарушить несколько вековых традиций. В первую очередь, понтифик решил, что не будет покоиться вместе со своими предшественниками в соборе Святого Петра.

Собор Святого Петра, где традиционно хоронят пап

Хотя, традиционно, пап хоронят в Ватиканских гротах. Там покоятся сейчас почти 100 пап, в том числе и Бенедикт XVI, предшественник Франциска, который скончался в 2022 году.

Но Франциск местом своего последнего упокоения выбрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Эта базилика одна из его любимых, именно там хранится икона Девы Марии, защищающая город.

Папа Франциск захотел быть похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре

Похоже, папа Франциск может стать первым папой за последнее время, который будет похоронен за пределами Ватикана. В этой базилике уже проходили похороны пятерых пап ранее, а именно: Пия V (1572 год), Сикста V (1590 год), Климента XIII (1605 год), Павла V (1621 год) и Климента IX (1669 год).

В базилике Санта-Мария-Маджоре покоятся пять понтификов

Еще 9 пап были похороны вне Ватикана, но в других базиликах и церквях. Последним понтификом, который своим местом захоронения выбрал не Ватиканские гроты был Лев XIII (1903 год). После него пап хоронили в традиционном месте и не отходили от такого обычая.

Но это не единственная традиция, которую собирается нарушить папа Франциск. Согласно обряду, после смерти пап хоронят в трех гробах, вложенных друг в друга: первый делают из кипариса, второй — из цинка, а третий — из вяза. Но Франциск пожелал быть похоронен в одном гробу, сделанном из дерева и цинка. Вероятно, туда положат и его рогито — документ из 1000 слов, которые рассказывают о его жизни и правлении.

Папа Франциск захотел быть похоронен в одном гробу, Фото: Getty Images

Ранее папа Франциск заявлял, что его похороны станут репетицией Новой церемонии. Понтифик работал над тем, чтобы похоронные церемонии пап стали упрощенными.

"Телеграф" писал ранее, кто может стать новым Папой Римским? На кандидатов уже делают ставки.