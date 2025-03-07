Останні слова чи знак надії. Ослаблений Папа Франциск звернувся до вірян

Понтифіку 88 років

Папа Римський Франциск, який перебуває у лікарні через значне погіршення здоров'я звернувся до вірян. Він зробив аудіозапис, який пролунав перед католиками, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися за здоров’я Папи ввечері 6 березня.

"З усього серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров'я з площі, я супроводжую вас звідси. Нехай Господь вас благословить, а Богородиця вас береже. Дякую", – сказав Папа Франциск, повідомляє Vatican News.

Звернення тривало всього 30 секунд, голос понтифіка був слабим та переривчастим. Проте це вітання Пари стало першим після тритижневої перерви, віряни змогли почути його голос вперше після госпіталізації Франциска 14 лютого.

Починаючи від 24 лютого, щовечора о 21:00 місцевого часу, на площі Святого Петра підноситься молитва за здоров’я Святішого Отця. На неї збираються кардинали, що проживають у Римі, а також очільники та працівники ватиканських інституцій і Римської дієцезії. Доєднуються віряни та паломники.

Що відомо про хворобу Папи Франциска

Понтифік був госпіталізований 14 лютого з бронхітом, проте стан його не стабілізувався й хвороба прогресувала, перейшовши у двосторонню пневмонію. Стан літнього Папи медики оцінюють як "складний". Понтифік, за чутками, відчуває близький кінець та впорядковує свої справи. Він отримує кисневу підтримку та переливання крові.

Як розповідав "Телеграф", Папа Франциск вибрав місце свого поховання і це не Ватикан. Він хоче порушити вікові традиції.