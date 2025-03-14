Миссия "Оторваться от США": есть ли шансы спасти Европу, и какую роль в этом играет Украина

Европейцы стремятся нарастить "мышцы" и восстановить военную мощь.

Европа оказалась перед сложным выбором: стать настоящим глобальным игроком или остаться зависимой от внешних сил, прежде всего США. Отношения между Вашингтоном и европейскими столицами постепенно усугубляются, что остро проявляется на фоне поддержки Украины в отражении российского вторжения.

Есть ли шанс на возобновление европейского лидерства, о котором так много говорят? Читайте дальше в материале "Телеграфа".

Большие политические амбиции

Европейский Союз иногда по ошибке сравнивают с США, мол, 27 стран (а с ними Великобритания, Норвегия и другие) будто штаты существуют по соседству друг с другом. В отличие от Штатов, где лидер один, ЕС — это история об абсолютных разых по сравнению друг с другом государствах со своим президентом или премьером во главе исполнительной власти. Собственным внутренним контекстом. И собственными амбициями.

Даже лидерам стран с общей границей бывает сложно достичь полного понимания. Возьмем Францию и Германию — отношения Эммануэля Макрона и Олафа Шольца было сложно назвать дружественными. Вдохновенные идеи Макрона часто разбивались о немецкий прагматизм Шольца.

В прошлом году, когда французский президент впервые заговорил о возможности отправки иностранных войск в Украину, канцлер ФРГ сразу поспешил отвергнуть предложение коллеги. Существовала одновременно и конкуренция между двумя политиками, ведь Шольц предпочитал сохранить традиционную роль Германии как главного центра принятия решений в Европе, в то время как Макрон продвигал собственные идеи "стратегической автономии" континента.

Но надежда на перезапуск французско-германских отношений как движущегося двигателя ЕС все еще тлеет. Новым канцлером Германии, вероятно, станет Фридрих Мерц, который подобно Макрону отличается своим упорством и открытостью к "выходу за рамки".

У Мерца есть все шансы стать главным лидером в Европе. И у Берлина есть значительные экономические возможности для сильного позиционирования.

Политик считает бывшего президента США Рональда Рейгана одним из своих образцов для подражания. Ему, когда-то ярому трансатлантисту, кажется, нелегко видеть нынешние метаморфозы в США под руководством Дональда Трампа.

"Когда Мерц стоит на пороге прихода к власти в Германии, его желанная Америка превратилась из незаменимого друга во врага. Для Мерца вряд ли можно было ожидать более грубого пробуждения… Вопрос, который будет определять его пребывание в должности, будет заключаться в том, сможет ли он возглавить Германию и Европу в защите шатающегося либерального порядка без США", — описывало издание Politico.

Будущий канцлер уже признал, что Европе необходимо достичь по крайней мере независимости от США в сфере безопасности.

Неожиданно для многих премьер Великобритании Кир Стармер начал играть все более заметную и уверенную роль в трансатлантической дипломатии. За короткий промежуток времени он смог одинаково успешно провести и встречу с Трампом в Белом доме, и большой саммит лидеров ЕС по Украине. Продемонстрировал холодный адвокатский подход к решению сложных проблем.

Кроме того, именно советник премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл работал с американскими, французскими и немецкими коллегами над "планом перемирия" для начала мирного процесса. И встречался с украинским руководством перед переговорами в Джидде для консультаций по преодолению кризиса в отношениях с США.

В субботу, 15 марта, именно Стармер созывает онлайн-встречу мировых лидеров, продолжая формирование "коалиции желающих" для дальнейшей поддержки Киева и введения военного контингента в случае прекращения огня.

Внутренний рейтинг британского премьера при этом претерпел положительные изменения. Трое из десяти (30%) опрошенных британцев считают, что Кир Стармер хорошо справляется с обязанностями премьер-министра, что на целых семь пунктов больше, чем в прошлом месяце. Четверо из десяти (40%) британцев считают, что правительство хорошо справляется в реагировании на российское вторжение в Украину.

Около 6 из 10 (59%) британцев поддерживают нынешнюю роль Великобритании в "украинском конфликте" — это на шесть пунктов больше, чем в прошлом месяце.

Проукраинская позиция добавляет плюсов к рейтингу европейских политиков и их весу на дипломатическом ринге.

В то же время "шансом, который предоставляется раз в поколение, чтобы построить более сильную, безопасную и преуспевающую Европу", пытается воспользоваться еще один весомый лидер — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Это ее второй срок в должности, который знаменуется не только вызовом в виде войны у границ ЕС, но и кризисом в отношениях с Америкой.

Фон дер Ляен убеждена: несмотря на разницу во взглядах, США остаются союзником ЕС. При этом разногласия по урегулированию войны в Украине поразительны. Соединенные Штаты даже отвергают место Европы за столом переговоров по потенциальному "мирному соглашению", которое так спешит заключить Трамп.

Фон дер Ляен в противовес заявляет о готовности европейских союзников принести настоящий "мир через силу".

"Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы она имела средства для укрепления и защиты — от экономической выживаемости до военной устойчивости. Это, по сути, превращение Украины в стального дикобраза, которого не могут переварить потенциальные захватчики", — заявляла президент Еврокомиссии в начале марта.

Еще один влиятельный лидер, за которым следует внимательно наблюдать — итальянский премьер Джорджа Мелони. В отличие от Макрона она выступает против стратегической оторванности от американских партнеров.

"Макрон зашел настолько далеко, что предложил распространить ядерную защиту Франции на весь континент как дополнительную гарантию безопасности для союзников ЕС, Мелони подтвердила свою приверженность традиционному атлантизму — доктрине, которая со времен Второй мировой войны выступает за тесный союз между США и Европой по политическим, экономическим и оборонным вопросам.

В то время как Европа пытается адаптироваться к изменениям в геополитической реальности, Мелони стремится выступать посредником между лидерами ЕС, многие из которых теперь, похоже, открыты для поддержки видения Макрона: сохраннить связи с НАТО, в то же время укрепляя оборонные возможности Европы на случай, если США покинут трансатлантический альянс", — анализировало издание Euronews.

Например, пытаясь найти золотую середину между оппозицией Трампа к членству Украины в НАТО и необходимостью предоставить Киеву гарантии безопасности, Мелони предложила необычное решение: распространить на украинскую территорию действие Статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Хотя это сложно претворить в жизнь, предложение Мелони демонстрирует ее изобретательность в попытках учесть позиции разных сторон.

Можно констатировать распыленность взглядов на будущее отношений с американской администрацией, что напрямую влияет на дальнейший путь Европы. Если и дальше надеяться на "крепкое плечо" американских партнеров, о европейской автономии речь не пойдет. Мировой порядок переживает глубокий излом, и Европейский континент остро нуждается в лидерах, способных действовать самостоятельно. И ключевой вопрос в том — на сколько хватит пыла лидерства, и найдутся ли финансовые ресурсы, чтобы превратить слова в действия.

Но сначала немного о первопричинах зависимости Европы от США.

Корни зависимости

После второй мировой войны Европа лежала в руинах, и США предложили финансовую помощь в виде Плана Маршалла. Эта инициатива не только помогла восстановить европейские экономики, но и закрепила американское влияние в регионе. Европа постепенно была интегрирована в экономическую систему, где США играли роль инвестора и торгового партнера.

Сегодня же у США есть шанс потерять такой статус. Во время выступления перед Конгрессом президент Трамп заявил, что Америку "обворовывали десятилетиями почти все страны мира", но он больше "не позволит этому произойти". И анонсировал пошлины на товары, в том числе из Европейского Союза. 12 марта уже вступили в силу новые тарифы на импорт стали и алюминия в Штаты.

Кроме экономического, важен аспект безопасности. В 1949 году было создано НАТО, и важным элементом Альянса стало американское военное присутствие в Европе. США взяли на себя обязательства по защите европейских союзников, что освободило большинство стран от необходимости активно развивать собственные оборонительные способности.

Американский "ядерный зонтик" стал ключевым фактором безопасности для Европы, ведь он уменьшал риски со стороны Советского Союза без необходимости создания собственного европейского ядерного арсенала. Исключение составляли Франция и Великобритания.

Во время Холодной войны США являлись главным гарантом безопасности Европы перед угрозой СССР. Страны континента все больше зависели от американских военных баз, технологий и разведки.

Но времена меняются. И формат участия США в архитектуре безопасности может претерпеть существенные изменения — в Белом доме уже рассматривают вариант, при котором будут предоставлять защиту только тем европейским союзникам, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону. Возможно и общее сокращение традиционного американского военного присутствия в Европе.

"Перевооружить Европу"

На фоне вероятного сокращения вовлечённости США в европейские (и украинские) дела Евросоюз давно рассматривал варианты, как "сделать европейскую оборонную промышленность снова великой".

Путь к этому в отчете на 400 страниц представил Марио Драги – бывший президент Европейского центрального банка и один из самых известных экономистов в Европе. Неофициально этот документ назвали "Библией Драги" — он содержал амбициозные предложения, на выполнение которых требовалось минимум 800 миллиардов евро в год (и речь не только о реформе оборонного сектора).

Драги подчеркивал, что некоторые европейские продукты иногда лучше или по крайней мере равны по качеству к американским аналогам, например боевые танки, подводные лодки и судостроительные технологии, вертолеты и транспортные самолеты. Он выделял шесть проблем, мешающих развитию европейской "оборонки".

Во-первых, недостаточные вложения. Благодаря продолжительному периоду мира военные расходы в ЕС снижались в течение пятидесяти лет. Шаг за шагом это привело к сокращению производственных мощностей. В настоящее время оборонные расходы европейских стран составляют примерно треть расходов США.

Например, в 2023 году расходы Штатов оценивались в 916 миллиардов долларов, тогда как расходы всех государств-членов ЕС вместе взятых достигали примерно 313 миллиардов долларов США.

После многих лет недостаточного финансирования ЕС должен пройти значительный путь восстановления производственных линий.

Во-вторых, европейские оборонные компании работают на относительно небольших внутренних рынках и производят относительно небольшие объемы оружия. Причем большинство производства оружия сосредоточено в небольшом количестве государств.

Страны пока не смогли или не захотели объединить свои усилия. Именно это много лет назад сделали в США. После окончания Холодной войны, по требованию Министерства обороны, в Штатах прошла консолидация оборонной промышленности, и с 1990 года количество компаний-игроков на рынке сократилось с 51 до 5 основных.

В-третьих, в ЕС отсутствует общее видение мощностей по производству оружия, а оборонная продукция не приведена к единому стандарту.

К примеру, артиллерии калибра 155 мм. Страны ЕС предоставили Украине около десяти различных типов гаубиц, не считая еще четырех других типов от стран-членов НАТО, что создало серьезные логистические трудности. В Европе производится пять типов гаубиц, тогда как в США только один. Существует также 12 европейских типов боевых танков, тогда как в США только один.

В-четвертых, страны ЕС в значительной степени зависят от иностранных решений в сфере обороны, опять-таки американских.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, в последние четыре года из США в европейские страны НАТО было импортировано 64% вооружений, в то время как в период с 2015 по 2019 год – 52%. Доля США в мировом экспорте оружия за последние четыре года составила 43%, что делает их крупнейшим поставщиком среди всех стран.

Закупки в Штатах являются удобным решением для европейцев, ведь это быстрое приобретение качественных товаров по приемлемой цене. Естественно, это снижает масштабы и спрос на европейскую продукцию. На рынок ЕС также вышли другие производители таких стран, как Турция и Южная Корея, которые предлагают свои товары "с полки".

Пятый недостаток – недостаточные инвестиции в инновации и оборонные исследования. Шестой – слабое управление. Исторически государствам-членам ЕС не хватало политической воли для объединения усилий, совместного финансирования, закупок, обслуживания и модернизации оборонной продукции.

И, кажется, Дональд Трамп изменил это. И сознательно или нет, подтолкнул европейцев к исправлению вышеуказанных ошибок.

"Мы должны полностью пересмотреть нашу оборонную промышленность. Потому что разрывы колоссальные. Между оборонными возможностями, которые мы имеем, и теми, которые нам нужны для защиты наших граждан. Уже сейчас не хватает тысяч танков, боевых машин, бронетехники, артиллерийских установок", — описывает текущую ситуацию еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он предупреждает: пока из США идут тревожные сигналы, Россия может быть готова к конфронтации с Западом через пять лет или раньше.

4 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о масштабном плане ReArm Europe (русс. "Переворужить Европу"), который "может мобилизовать почти 800 миллиардов евро" для общей цели.

Речь идет о наборе предложений, как использовать все финансовые рычаги, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и значительно увеличить расходы на обороноспособность. Один из путей – кредиты на сумму до 150 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует брать в долг средства на финансовых рынках и затем предоставлять кредиты государствам-членам при условии, что они будут осуществлять совместные закупки оружия в Европе. Требование групповой закупки предполагает минимальное участие трех стран ЕС или двух стран ЕС вместе с Украиной.

"Речь идет о том, чтобы тратить лучше — и тратить вместе. Мы говорим об общеевропейских сферах возможностей. Например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, беспилотные летательные аппараты с ракетами и боеприпасами и системы противодействия беспилотникам; но также и для удовлетворения других потребностей, от кибернетики до военной мобильности, например. Это поможет странам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки", — рассказывала фон дер Ляен.

И отметила: государства смогут значительно усилить свою поддержку Украины и предоставить "немедленное военное оборудование".

Пока неизвестно, как будут утверждаться заявки стран для получения займов и как будет учитываться приоритетность производителей, у которых будут покупать товар.

Комиссия также предложит ослабить бюджетные ограничения, чтобы "разрешить странам-членам значительно увеличить свои оборонные расходы". По подсчетам, если союзники увеличат соответствующие расходы в среднем на 1,5% ВВП, это обеспечит дополнительные 650 млрд евро в течение четырех лет. Пока неясно, будет ли этот механизм применяться ко всем странам или только к тем, кто уже тратит более 2% ВВП на оборону в соответствии с требованиями НАТО.

Проблема в том, что со временем правительства должны компенсировать это повышением налогов или сокращением других расходов.

Также среди предложенных решений – перенаправление на оборону средств из существующих европейских фондов и поощрение инвестиций со стороны частных банков и Европейского инвестбанка.

Критики плана отмечают: предложения Брюсселя не предусматривают новых финансовых вливаний и возлагают груз поиска реальных средств на плечи государств-членов. Официальные предложения, как добиться цели перевооружения, Еврокомиссия должна представить на Саммите лидеров ЕС 20-21 марта. Впереди много дискуссий и возможных споров среди союзников по предложенным механизмам.

Основной вопрос: будет ли Европа действовать с той срочностью и серьезностью, как требует ситуация?

Пока в столицах будут размышлять о восстановлении собственных возможностей, в Еврокомиссии призывают "покупать оружие в Украине, с Украиной и для Украины". Пример для подражания – "датская модель", при которой страны Европы могут финансировать контракты с украинскими производителями на изготовление вооружения для ВСУ. В ЕС откровенно говорят: украинский ВПК должен стать частью европейской оборонной промышленности, и это шанс на успех как для нас, так и для партнеров.