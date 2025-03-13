Огонь по России, самолеты и тяжелое вооружение: страны Запада впервые всерьез взялись за идею миротворцев в Украине

Одно из предложений, выдвинутое Францией и Великобританией, предусматривает разрешение для миротворческих сил на применение оружия по россиянам.

Европейские страны, похоже, серьезно взялись за планирование реальной миротворческой миссии в Украине после завершения войны – несмотря на неоднократные истерики россиян по этому поводу. В частности, Франция и Британия планируют разрешить миротворцам наносить удары по России и ее войскам в случае, если Кремль попытается нарушить договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на итоги саммита в Париже. Более 30 стран собрались там, чтобы провести переговоры по созданию международной группы войск, которая будет удерживать российскую агрессию после установления перемирия в Украине.

Одно из предложений, выдвинутое Францией и Великобританией, предусматривает разрешение для миротворческих сил на применение оружия для "прямых и немедленных ударов по российским объектам" в случае нарушения договоренностей. Источник из французского правительства сказал изданию, что план также предусматривает формирование миротворческих сил с тяжелым вооружением, авиацией и большими запасами оружия: все это может быть переброшено в Украину в течение нескольких часов или нескольких дней, если Россия попытается каким-либо образом нарушить перемирие.

Непосредственно присутствующие в Украине миротворческие подразделения могут разместить на стратегических объектах, чтобы прикрыть их от российских ударов – например, в морских портах или атомных электростанциях. Контроль соблюдения прекращения огня на линии столкновения будет производиться с помощью технологических решений, в частности беспилотников. Военно-морские силы стран Европы обеспечат разминирование Черного моря и его патрулирование, чтобы предотвратить попытки пиратства со стороны России.

Напомним, ранее стало известно, что Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня при условии, что Россия примет такие условия. В частности, глава украинского МИД Андрей Сибига пояснил, что такое перемирие является фактически "шагом на опережение", который позволил показать США, что Украина хочет мира.

В России уже успели заявить, что такое перемирие сочтут неприемлемым. Кроме того, СМИ сообщают, что Путин не пойдет на компромиссы с США и Украиной ни по какому вопросу – территориям, миротворцам или прекращению огня.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что речь о размещении европейских военных на территории Украины может идти только при условии окончания войны или начала перемирия.