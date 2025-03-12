В российском МИДе категорически высказались о миротворцах в Украине

Своих альтернатив Лавров не предложил

Москва не примет присутствия НАТО на территории Украины ни при каких условиях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще раз повторил, что якобы расширение Альянса стало "одной из коренных причин войны", хотя Россия сама неоднократно нарушала международные соглашения и сама же начала полномасштабное вторжение.

Об этом главный российский дипломат заявил в интервью американским блоггерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Таким образом, он пытался оправдать отказ РФ даже обсуждать возможность присутствия миротворческой миссии на территории Украины.

"Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. Когда президента США Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что еще рано это обсуждать, но обычно нужно согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?" – заявил он.

В то же время Лавров не объяснил, каким образом Москва собирается препятствовать потенциальной миротворческой миссии или какую альтернативу она предлагает, кроме очевидного продолжения войны.

Напомним, ранее стало известно, что Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня при условии, что Россия примет такие условия. В частности, глава украинского МИД Андрей Сибига пояснил, что такое перемирие является фактически "шагом на опережение", который позволил показать США, что Украина хочет мира.

В России уже успели заявить, что такое перемирие сочтут неприемлемым. Кроме того, СМИ сообщают, что Путин не пойдет на компромиссы с США и Украиной ни по какому вопросу – территориям, миротворцам или прекращению огня.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что речь о размещении европейских военных на территории Украины может идти только при окончании войны или начале перемирия.