Последнее мирное лето? Немецкий историк предупредил о вероятности новой войны в Европе уже в 2025 году

По мнению историка, выражение "последнее мирное лето" уже не фантазия

Следующее лето может стать последним мирным для Европы – такую тревожную оценку озвучил немецкий военный историк, профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель. По его словам, Россия потенциально способна напасть на Литву уже осенью 2025 года.

Об этом Найтцель отметил в интервью изданию "Bild". По его мнению, ситуация в мире радикально изменилась из-за политики Кремля и непредсказуемой позиции США, в частности на фоне возвращения Дональда Трампа к большой политике. По мнению историка, ключевыми факторами являются также предстоящие учения российских войск в Беларуси, в ходе которых возможно пересечение границы со странами Балтии.

Отдельная угроза – ослабление сдерживания со стороны НАТО. Найтцель подчеркнул, что если США действительно отойдут от гарантий безопасности, прописанных в статье 5 Североатлантического договора, это создаст окно возможностей для агрессора.

"Вывод из последних трех лет может быть только один: We have to be capable — мы должны быть готовы, должны быть обороноспособными. […] Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль играет Трамп, какую роль играют европейцы, или будет достигнут мир в Украине в каком-либо виде. К сожалению, выражение "последнее мирное лето" уже не является чем-то абсолютно нереальным, такое может произойти", — сказал профессор.

Бундесвер не готов к большой войне

Историк подчеркнул: чтобы быть готовыми к любому сценарию, европейцы должны стать обороноспособными. Однако Бундесвер, по его мнению, не способен реформироваться самостоятельно. Предыдущие попытки модернизации немецкой армии заходили в тупик, ведь не были общегосударственным приоритетом.

Среди главных проблем – дефицит боеприпасов, отсутствие современных дронов и ограниченные разведывательные возможности

"Боеприпасы – самая большая проблема. С 1990 года закупалось столько боеприпасов, сколько необходимо для учений, но не для войны. Даже во время холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но чаще всего боеприпасов было всего на 7-10 дней. Это остается главной проблемой до сих пор. Кстати, я бы также включил беспилотники в категорию боеприпасов.", — добавил историк. Также критическая ситуация с беспилотниками и ПВО. Дроны Бундесвера устарели, а солдаты не имеют необходимой подготовки для их использования в боевых условиях.

Отдельно профессор указал на зависимость Германии от американской разведки. Без нее европейские страны остаются уязвимыми.

Сможет ли Европа действовать самостоятельно

"Если потребуется, демократии способны на многое. НАТО обсуждает: что делать, если США уйдут? Но мы все еще имеем [другие страны] НАТО. Канада остается в альянсе. Есть обнадеживающие сигналы из Парижа, Лондона, теперь и из Берлина, что, возможно, мы, европейцы, наконец научимся ходить самостоятельно", — считает Найт.

Он напомнил, что во время войн в Косово, Ираке или Афганистане именно американцы брали на себя ключевую роль, а европейцы оставались во втором эшелоне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за безопасность континента. Это связано с возможными изменениями в политике США в отношении НАТО и необходимостью снизить зависимость от американской военной поддержки.