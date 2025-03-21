"Вся Европа будет сопротивляться": американский генерал объяснил, почему Украине нужно готовиться к контрнаступлению

Во время переговоров, которые могут длиться годами, стороны не дают противнику мобилизоваться

Украина и вся Европа должна давать отпор России в случае, если Кремль нарушит режим прекращения огня после его согласования. Надо готовиться к сопротивлению и контрнаступательным действиям.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил Уэсли Кенн Кларк, экс-командующий силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке.

По его словам, 70-80% вероятности того, что британские и французские войска появятся на территории Украины. Это не могут быть "Голубые каски" из Организации Объединенных Наций.

"Надо давать отпор. Если будет сломано замирение со стороны РФ, то должен быть отпор. Вся Европа тогда будет сопротивляться российской агрессии. Должно быть надежное прекращение огня — по крайней мере, временное. Оно должно продолжаться несколько недель, несколько месяцев", — сказал Кларк.

Он отметил, что у США есть опыт переговоров в Корее и Вьетнаме во время войн 20-го столетия. Такие переговоры могут длиться год или два. Эти переговоры являются частью борьбы с дезинформацией и попыткой не дать мобилизоваться.

"Украинцам надо признать, и руководству украинцев надо признать, что нет каких-то внятных временных пределов. Надо готовиться к сопротивлению и контрнаступать во что бы то ни стало", — резюмировал генерал.

Напомним, в последние недели количество россиян, желающих заключить военный контракт, резко возросло из-за слухов о возможном скором завершении так называемой "СВО" в результате мирных договоренностей с участием США.