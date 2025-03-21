Бронетехника, средства ПВО и дроны – эксперт разложил по полочкам новый пакет военной помощи от Германии

В Германии планируют послать сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться даже в случае перемирия

Новый пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро одобрил бюджетный комитет Бундестага 21 марта. Еще 8,3 миллиарда евро будут выделены в течение следующих трех лет. Общая сумма поддержки составляет 11,3 миллиарда евро, и это стало возможным после ослабления так называемого "долгового тормоза".

Об этом сообщает Spiegel, а также публикует детали украинский бизнесмен и популярный блоггер Роман Шрайк. Он отмечает:

"В Германии одобрили дополнительный бюджет помощи Украине – 11 млрд евро на ближайшие 4 года. Это стало возможным после ослабления долгового ограничения".

Средства предусмотрены для поставок систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и боевых бронированных машин, в частности, БМП Marder. По данным Spiegel, 3 миллиарда евро выделяются на ракеты в ЗРК IRIS-T и Patriot, еще 3 миллиарда – на артиллерийские снаряды. На боевые беспилотники предусмотрено более 900 миллионов евро: 225 миллионов уже в 2025 году, еще около 700 миллионов в следующие три года. Часть дронов разрабатывают совместно с украинскими компаниями, а некоторые уже производятся в Украине.

Министерство финансов Германии в объяснительных документах к решению отмечает, что поддержка США больше не выглядит стабильной, поэтому Берлин и Европа должны в целом активизироваться. В документах прямо говорится о "неопределенности продолжения поддержки со стороны США". Ранее пакет блокировал канцлер Олаф Шольц, по данным Spiegel, не соглашавшийся на превышение уже запланированных расходов в 4 миллиарда евро на 2025 год. Теперь после изменения позиции правительства общая сумма помощи Украине на этот год составляет 7 миллиардов.

Помимо военной цели, Берлин стремится послать сигнал и Москве, и Вашингтону: даже в случае прекращения огня Германия продолжит поддержку Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что передача оружия Украине от Германии достигла предела возможностей. Об этом заявили в министерстве обороны страны. Несмотря на это, там считают, что военная поддержка и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.