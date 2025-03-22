Без США в НАТО? Европа создает новую систему безопасности, — FT

Европейские лидеры готовятся взять на себя больше военных обязательств – что это значит для НАТО?

Крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за безопасность континента. Это связано с возможными изменениями в политике США в отношении НАТО и необходимостью снизить зависимость от американской военной поддержки.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, эти дискуссии приобрели актуальность из-за беспокойства возможным выходом США из альянса. Администрация Дональда Трампа уже выдвигала предложение постепенной передачи оборонных функций европейским странам в течение 5–10 лет.

К неформальным, но структурированным обсуждениям присоединились Франция, Великобритания, Германия и страны Северной Европы. Их задача – разработать механизм передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить этот план США перед саммитом НАТО в Гааге в июне.

Ожидается, что европейские страны обяжутся увеличить оборонные расходы и укрепить военный потенциал, чтобы убедить США в целесообразности постепенной передачи полномочий. Это позволит Вашингтону сосредоточиться на азиатском регионе, который становится для него более стратегически важным.

В настоящее время США обеспечивают 80 тысяч военных в Европе, а также контролируют ключевые авиационные, морские и военные базы. Кроме того, Вашингтон содержит ядерный щит, который остается критическим для европейской безопасности.

Однако, по оценкам чиновников, для наращивания военного потенциала до уровня, позволяющего заменить большинство американских военных возможностей, Европе понадобится минимум десятилетие.

Франция и Великобритания также ведут переговоры по созданию "коалиции решительных", которая призвана обеспечить будущую безопасность Европы и Украины. Не так давно военные офицеры коалиции собрались в Лондоне для обсуждения потенциального введения международных сил на украинскую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Париж для участия в переговорах. Между тем, на Западе продолжаются дискуссии: готова ли Европа взять на себя ответственность за собственную безопасность без США?

Ранее "Телеграф" писал о том, что Китай рассматривает возможность присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине. Китайские дипломаты в Брюсселе провели консультации с ЕС, выясняя, насколько такой шаг приемлем для европейских партнеров. Считается, что участие Китая может изменить позицию России по введению миротворческих сил.