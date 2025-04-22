Папа Франциск оставил доверенное лицо. Кто управляет Ватиканом до избрания нового понтифика

Пока что Ватиканом будет руководить камерленг

После смерти Папы Римского Франциска его функции временно исполняет американский кардинал Кевин Фаррелл. Он занимает должность камерленга, предусматривающую управление Святым Престолом в период между понтификатами.

Эту информацию подтверждают официальные источники Ватикана. Кардинал Фаррелл был назначен на этот пост еще в 2019 году. Папа Франциск избрал его при возвращении со Всемирного дня молодежи, придерживаясь многовековой ватиканской традиции, пишет Independent.

Какие функции у камерленга

Камерленго или камергер имеет ключевые обязанности в период sede vacante (вакантного престола). Он официально свидетельствует о смерти Папы, запечатывает папские апартаменты и разламывает папское рыболовное кольцо — символический акт, подтверждающий вакантность должности. Кроме того, камерленго руководит процессией, сопровождающей гроб к базилике Святого Петра, и организует похороны.

Финансовые обязанности камерленго не менее важны, чем церемониальные. Кардинал Фаррелл получает письменные отчеты от всех ведомств Ватикана об их активах, копиях текущего и прогнозируемого бюджета Святого Престола и другой финансовой информации, которая может быть полезна кардиналам и будущему Папе.

Кто такой Кевин Фаррелл

Кевин Фаррел родился 2 сентября 1947 года в Дублине. Он возглавляет высшие комитеты Ватикана по финансам, инвестициям и конфиденциальным вопросам, а также его верховный суд.

В 1966 году он вступил в религиозный орден Легионеров Христа и был рукоположен в священники в 1978 году. Шесть лет спустя Фаррелл покинул орден и стал епархиальным священником в Вашингтонской архиепархии.

Фаррелл с 2001 года служил епископом-помощником Вашингтона, а в 2007 году стал епископом Далласа.

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