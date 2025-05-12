ЕС готовит новый удар по "теневому флоту" Путина, но Украине он не понравился

В санкционном списке уже более 300 судов разных типов

Еврокомиссия внесет в санкционный список еще 25 судов российского "теневого флота", с помощью которого осуществляется транзит нефти в обход ограничений. Решение, как ожидается, вступит в силу 20 мая, однако в Украине его считают недостаточным.

Об этом пишет EUObserver. В настоящее время в списке "теневого флота" числится 149 танкеров, а всего санкции введены против более 300 судов разных типов.

Танкерам, которые попали или попадут в список санкций, будет запрещено использовать европейские порты, пользоваться услугами морских компаний, осуществлять там дозаправку и ремонт.

"Танкеры теневого флота, как правило, представляют собой 240-метровые старые ржавые судна, зарегистрированные в странах со слабыми правилами безопасности, которые ходят по морю без надлежащей страховки, в то время как Балтийское море особенно уязвимо к разливам токсичных веществ из-за своей мелководности и замкнутого рельефа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь 15 судов из 149 ходят под российским флагом, в то время как на большинстве подняты флаги Панамы, Коморских островов, Барбадоса и других южноамериканских или африканских стран.

При этом издание пишет, что в Киеве разочарованы тем, что в новом пакете санкций нет новых имен капитанов. Тем самым моряки под их командованием могут не опасаться за будущее своей карьеры в каких-то уважаемых компаниях.

Как сообщалось ранее, ЕС готов ввести 17-й пакет санкций, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной.