Готовит новое наступление и не только? Как в Украине реагируют на предложение Путина

Эксперты призывают не вестись на эту имитацию Путина по мирным переговорам

Президент России Владимир Путин отверг предложение о перемирии и предложил Украине провести переговоры. В своем обращении в ночь на 11 мая Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая "без предварительных условий". Эксперты и лидеры общественного мнения в Украине сразу же отреагировали на заявление, назвав его имитацией мирного процесса.

Алексей Копытко, военный аналитик и бывший советник министра обороны, назвал такое поведение Кремля ожидаемым. "Демонстрация готовности к "деэскалации", пока есть силы наступать, и одновременно пока накапливается ресурс для возможной летней кампании", — отметил он. Копытко также считает, что предложенные переговоры "без предварительных условий" являются основанием для введения всех обещанных санкций против России.

По мнению эксперта, сам факт предложения переговоров с конкретной датой и местом свидетельствует о том, что "у Путина резко снизилось поле для ходов". "В противном случае он повторил бы традиционный набор слов об абстрактной готовности", — пояснил Копытко.

Политический эксперт Кирилл Сазонов не скрывает своего отношения к заявлению российского лидера. "Ночное выступление бункерной крысы было настолько предсказуемым, что я его даже не стал ждать", — отметил он. Сазонов подчеркнул, что предложение прямых переговоров без перемирия — это имитация процесса: "Боевые действия не прекращаются. Обстрелы городов не прекращаются. Большого обмена пленных "всех на всех" нет. То есть на самом деле вообще ничего не происходит, никаких изменений!" Он также называет действия Путина имитацией мирного процесса.

Журналист-международник Иван Яковина призвал западных партнеров не поддаваться на провокацию и не обсуждать "предложенные Путиным переговоры". "Это полная @ерня, фуфло, дымовая завеса, прикрытие для продолжения боевых действий", — категорически выразился Яковина. Он также объяснил, почему переговоры предложены именно на 15 мая: "Потому что на 12-13 у него запланирован массированный удар баллистическими ракетами. Хочет запугать".

Лейтенант, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что Путин готовит новое наступление. "Путин избрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", — говорит он.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий также поделился своим мнением о заявлении Путина. "Путин выполз среди ночи поблагодарить марионеток и сателлитов за то, что "приехали отдать дань" в Москву. И подтвердить, что никакого прекращения огня не будет. Как и никаких договоренностей с Трампом", — написал Голобуцкий. Он обратил внимание на то, что Путин отказался от прекращения огня, отказался от посредничества США и продолжает настаивать на "прекращении милитаризации Украины".

Эксперты единодушны в оценке заявления Путина — попытка имитировать мирный процесс без реальных шагов к его установлению. Они призывают западных партнеров сохранять жесткость позиции и вводить новые санкции против России, а также увеличивать военную помощь Украине.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Трамп впервые отреагировал на "сенсационную" речь Путина. Что он сказал после отказа в перемирии.