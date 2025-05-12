ЄС готує новий удар по "тіньовому флоту" Путіна, але Україні він не сподобався

У списку санкцій вже понад 300 суден різних типів

Єврокомісія внесе до списку санкцій ще 25 суден російського "тіньового флоту", за допомогою якого здійснюється транзит нафти в обхід обмежень. Рішення, як очікується, набуде чинності 20 травня, проте в Україні його вважають недостатнім.

Про це пише EUObserver. В цей час у списку "тіньового флоту" числиться 149 танкерів, а всього санкції введено проти понад 300 суден різних типів.

Танкерам, які потрапили або потраплять до списку санкцій, буде заборонено використовувати європейські порти, користуватися послугами морських компаній, здійснювати там дозаправку та ремонт.

"Танкери тіньового флоту, як правило, є 240-метровими старими іржавими суднами, зареєстрованими в країнах зі слабкими правилами безпеки, які ходять морем без належної страховки, у той час, як Балтійське море особливо вразливе до розливів токсичних речовин через свою мілководність і замкнутий рельєф", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише 15 суден зі 149 ходять під російським прапором, тоді як на більшості піднято прапори Панами, Коморських островів, Барбадосу та інших південноамериканських чи африканських країн.

При цьому видання пише, що у Києві розчаровані тим, що у новому пакеті санкцій немає нових імен капітанів. Тим самим моряки під їхнім командуванням можуть не побоюватися за майбутнє своєї кар’єри у якихось шанованих компаніях.

Як повідомлялося раніше, ЄС готовий запровадити 17-й пакет санкцій, якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною.