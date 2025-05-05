Путин организовал теневой флот: как шулерство с флагами помогает набивать карманы и обходить санкции

Газовозы из теневого флота России сменили флаги для обхода санкций

Четыре российских танкера для перевозки газа сменили панамский флаг на российский и получили новые названия. Эти суда планируют использовать для вывоза сжиженного газа из находящегося под западными санкциями проекта "Арктик СПГ 2".

Танкеры North Sky, North Air, North Mountain и North Way переименовали в "Ирис", "Буран", "Восход" и "Заря" в середине апреля. Как пишет gCaptain, эти шаги являются частью создания "теневого флота" для обхода ограничений.

Все четыре судна построила южнокорейская компания Samsung Heavy Industries по заказу японского оператора NYK. По словам издания, контракт заключали для работы с проектом "Новатека", владельцами которого являются приближенные к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмены Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. После строительства газовозы передали компании White Fox Ship Management из Дубая, также попавшей под американские санкции в августе прошлого года.

Как отмечается в материале, эксперты отрасли считают, что смена флага позволит танкерам использовать различные способы обхода санкций. Как говорит руководитель компании Eikland Energy Кьелл Эйкланд, в российских водах суда могут не соблюдать правила автоматического отслеживания местонахождения и пользоваться государственным страхованием, что затрудняет контроль за их перемещениями.

North Sky (теперь «Ирис»)

North Mountain (теперь «Восход»)

По информации gCaptain, суда имеют средний уровень ледовой защиты (класс Arc4), который позволяет им заходить в терминал "Утренний" в Обской губе даже когда там еще есть лед. Скорее всего, первые попытки вывезти газ из "Арктик СПГ 2" будут не раньше июня, когда лед в Арктике начнет таять. По словам отраслевых аналитиков, на проекте уже могут быть готовы две производственные линии для сжижения газа, пишет издание.

Обская губа

North Air (теперь «Буран»)

North Way (теперь «Заря»)

Стоит отметить, что добыча на месторождениях "Арктик СПГ 2" в конце 2024 резко упала из-за санкций. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в ноябре прошлого года объемы сократились более чем на 90% по сравнению с октябрем — до 0,4 млн кубометров газа в день. Однако в последнее время на заводе заметили признаки подготовки к возобновлению работы.

Впрочем, издание FT писало, что, несмотря на все ограничения, экспорт российского сжиженного газа в 2024 году вырос на 3% и составил более 32 млн тонн. Половина этого объема — около 16 млн. тонн — пошла в европейские страны, среди которых крупнейшим покупателем стала Франция с показателем более 5,6 млн. тонн. Как отмечается в отчете, в страны Азии отправили более 7 млн тонн, причем больше всего в Китай.

Теневой флот газовозов и нефтяных танкеров является одним из ключевых инструментов, используемых РФ для обхода санкций. Суда часто отключают системы отслеживания, сменяют флаги и используют различные схемы перевалки грузов в море, чтобы скрыть происхождение груза. Как сообщало агентство Reuters, в сентябре 2024 года танкер с грузом из "Арктик СПГ 2" уже прошел по Северному морскому пути к российскому Дальнему Востоку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ЕС подтвердили, что Россия может получить новые санкции не только от США. Европа готова "ударить" с другой стороны.