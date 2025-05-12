Примите решение до конца дня — или санкции: ЕС озвучил ультиматум для Кремля

В Европе считают, что Россия должна сделать шаг навстречу миру

Европейский Союз готов начать подготовку 17-го пакета санкций против России, если Москва не согласится на безусловное прекращение огня до конца текущих суток. В новый пакет могут войти санкции против, в частности, "теневого флота" РФ.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штефан Корнелиус на пресс-конференции. Он отметил: "Время истекает, до конца дня осталось еще 10 часов, и если не будет перемирия, европейская сторона начнет процесс санкций".

Источники в ЕС уточнили, что послы стран-членов могут одобрить новые ограничения уже в среду, а окончательное утверждение Советом ЕС можно ожидать 20 мая – после переговоров в Стамбуле 15 мая, если таковые состоятся.

"Германия ожидает от России немедленного перемирия, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь понятно: Россия должна сделать шаг навстречу", — заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

В России в это время заявили, что настроены на "серьезный поиск путей" для долгосрочного урегулирования войны в Украине. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил: "Язык ультиматумов неприемлем, с Россией на таком языке договориться невозможно". Пока неизвестно кто именно может возглавить российскую делегацию на переговорах в Стамбуле и поедут ли россияне туда вообще.

Напомним, Путин уже фактически отверг идею безусловного прекращения огня с понедельника, 12 мая. Он предложил возобновить переговоры в Стамбуле, которые, по его словам, были прекращены в 2022 году по инициативе Украины.

Зеленский тогда отметил, что он готов к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, однако только при согласовании на полное прекращение огня сроком на 30 дней.

Напомним, Телеграф писал, что во Франции и Германии отреагировали на заявление Дональда Трампа о необходимости срочной встречи Украины и России в Стамбуле. Там считают, что такая спешка преждевременна и сначала стоит заставить Россию согласиться на первоначальное условие.