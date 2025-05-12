Россияне используют еще одну страну для обхода санкций: разведка разоблачила кремлевские схемы

Российские подсанкционные компании доставляют танкерами "теневого флота" нефтепродукты в Каримун

Российский режим изобрел новый способ обходить санкции, используя для этого Индонезию. Россияне вывозят свои нефтепродукты через индонезийский порт Каримун, откуда они попадают на рынки Сингапура, Малайзии и Китая, что позволяет россиянам игнорировать санкционные ограничения.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины. По данным СВР, терминал в Каримуне якобы находится вне юрисдикции властей Индонезии – официально он находится в зоне свободной торговли, что сделало Каримун крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти в 2025 году.

Российские подсанкционные компании доставляют танкерами "теневого флота" нефтепродукты в Каримун. Там их смешивают с нефтепродуктами из других стран: после этого они считаются "индонезийскими" и выходят из-под санкций Запада. Получившуюся "нефтяную смесь" сомнительного качества уже повторно экспортируют в Сингапур, Малайзию и Китай.

С начала 2025 года через Каримун из российского порта Усть-Луга россияне экспортировали 590 тысяч тонн мазута, 217 тысяч тонн дизеля, 50 тысяч тонн нефти и 217 тысяч тонн дизельного топлива. Только за первые два месяца весны в Каримун прибыли три груза на подсанкционных танкерах, а посредниками выступили малоизвестные торговые фирмы, которые, скорее всего, являются "однодневными конторами" для прикрытия деятельности россиян.

Тем временем Великобритания объявила об очередном пакете санкций против России 9 мая 2025 года, его анонсировал лично британский премьер Кир Стармер. Он направлен против российского теневого флота: под санкции попали более 100 танкеров, которые использовали россияне.

В США в свое время отмечали, что соблюдение западных санкций, введенных против России, находится на очень низком уровне. Однако эффект от этих ограничений можно усилить буквально "до предела", если взяться за дело как следует, в первую очередь атаковав российский "теневой флот", перевозящий нефть.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Это решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это решение фактически делает невозможным покупку российской нефти европейскими странами без риска попасть под санкции США.