Последний рубеж перед войной. Что удержит Путина от нападения на НАТО

Норвежский министр обороны объяснил, как Кремль "тестирует" Европу

Россия ослаблена войной в Украине, однако диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Но прежде Европе будут брошены вызовы, которые находятся ниже порога войны.

Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказал министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик. Он объяснил, что станет последним рубежом перед войной.

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— НАТО значительно, значительно, значительно сильнее Путина. У него есть ядерные возможности, но у него нет многодоменности, которую имеет НАТО, и нет мощностей пятого поколения, которые есть у Альянса. Вы же видели недавно в Иране, на что способны технологии пятого поколения, — говорит военный эксперт.

По его словам, россияне не увидят, как приближаются F-35 или бомбардировщики.

— Они для них невидимы. Так как в воздухе, так и в многодоменном измерении мы значительно сильнее. Но [Путин] попытается и сделает это "тактикой салями". Он будет нас тестировать — через гибридные методы, через атаки в киберпространстве, как это уже происходит сейчас. Он будет угрожать подводной инфраструктуре, — продолжает министр.

По его мнению, это будет вызов, потому что все это — ниже порога войны.

— И это делается для того, чтобы нас разъединить, сделать слабее разными способами. Думаю, мы должны очень внимательно следить за энергетическим сектором, потому что Путин — эксперт по энергетике. Он знает все об энергетических рынках, особенно о нефти и газе, — считает Торе А. Сандвик.

По его словам, Европа зависит от этого гораздо больше, чем осознает. Путин попытается манипулировать энергетическими системами.

— Я думаю, это последний рубеж перед прямой войной или попыткой испытать нас, атаковав и подвергнув сомнению Статью 5 НАТО (о коллективной обороне. — Ред.). Единственный способ это предотвратить — сдерживание. Именно поэтому так важно достичь 5% — и чтобы укрепить устойчивость наших гражданских обществ, и чтобы продемонстрировать военную состоятельность и показать: если он попытается бросить нам военный вызов, мы ответим всеми средствами, — подытожил министр обороны Норвегии.

Напомним, "Телеграф" писал, какие сценарии готовит Россия для захвата стран Балтии.