Пяти лет на подготовку нет: Подоляк рассказал, когда Россия нападет на Европу

Россия будет воевать против Европы не соблюдая правил

У Европы нет пяти лет на подготовку к войне с Россией, поскольку она уже по сути началась. Горячая фаза пока идет только на территории Украины, однако другие европейские страны уже сталкиваются с российскими операциями.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого марафона новостей. По его словам, Москва уже готовит возможности для атаки северной части Европы и отметил, что провокации уже идут против Финляндии и Эстонии.

"Для России приоритетным является контроль над Балтийской акваторией, они уже открыто об этом говорят. Над островом Готланд (Швеция, — ред.) для того, чтобы контролировать северную и центральную Европу за счет установления там соответствующего инструментария. Для нее важен сухопутный коридор до Калининградской области, а Калининградскую область превратить на форпост", — сказал он.

По словам Подоляка, Россия уже ведет войну против Европы в трех форматах: через кибератаки, через пропагандистские кампании в соцсетях и диверсии.

Чиновник подчеркивает, что когда дело дойдет до вооруженной агрессии, то Москва пустит в ход ветеранскую армию с реальным боевым опытом и хорошим пониманием того, что такое современная война. Кроме того, россияне будут вести войну без правил, что они уже показали в Украине.

"Россия уже приучила мир к тому, что правил не существует. Международного военного права, гуманитарного права не существует", — сказал Подоляк и добавил, что Европа такого типа войны ожидать не будет.

Как сообщалось ранее, министр обороны Эстонии Ханно Певкур недавно заявлял, что в случае завершения войны в Украине, сотни тысяч российских солдат будут готовы к нападению на европейские страны.