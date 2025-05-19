Все по старой схеме? На какую страну Европы Россия нападет в случае перемирия с Украиной

Речь идет о странах НАТО

Окончание войны в Украине может стать началом нападения России на другие страны Европы, но не сразу. Однако полноценный и длительный мир Кремля с Европой и Украиной одновременно выглядит призрачно.

Об этом пишет BILD. Отмечается, что глава России Владимир Путин станет еще более опасным, когда его внимание отвлечет Киев.

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с BILD.

По мнению министра, более 800 тысяч солдат России после завершения войны в Украине не поедут домой. Они получат новые приказы, которые Кремль в очередной раз назовет учениями.

Как считают спецслужбы, Россия уже разработала такие планы и соответствующую инфраструктуру. Однако их реализацию останавливает война в Украине.

По мнению источника, когда Россия будет уверена в надежности перемирия с Украиной, она начнет обучение "Запад-2025", которое будет включать отправку значительной части армии в Беларусь. Похожую схему Кремль уже использовал в 2021 году, когда размещал своих военных вблизи украинских границ. Однако на этот раз целями будут Литва или Польша, которые являются членами НАТО.

Литва и Польша на карте

"Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останется только маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится в условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", — говорит источник.

Приблизительно это же мнение подтверждает и другой собеседник BILD, подчеркивая, что Россия всегда воспринимает слабость как возможность завоевать территории.

"После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую цель", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще страны может атаковать Путин в случае завершения войны в Украине.