Россию лишат трети поступлений. Как Европа ударит по бюджету агрессора и кто выступает против

Евродипломаты почти согласовали 18-й санкционный пакет

Спустя неделю европейские власти в Брюсселе уйдут на летние каникулы, поэтому накануне была проведена встреча Совета министров иностранных дел (FAC) под председательством Каи Каллас. В повестке дня стоял вопрос: как сломить сопротивление словацкого премьера Роберта Фицо введению 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе Ольга Кириллова. Она рассказала, что сейчас идет работа над тем, чтобы отговорить Словакию от блокирования уже согласованных жестких мер, нацеленных на энергетический и банковский секторы российской экономики.

Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".

Как стало известно, ЕС предлагает запретить все транзакции, связанные с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2", то есть ни один европейский оператор не сможет прямо или косвенно совершать какие-либо операции по этим газопроводам.

Также речь идет о снижении ценового потолка на нефть — с 60 до 45 долларов [или хотя бы до 47,6 долл.] за баррель. Нефть все еще обеспечивает третью часть поступлений в бюджет России, поэтому в Брюсселе серьезно настроены перекрыть этот канал финансирования. Новый пакет нацеливается и на дополнительные 77 танкеров из "теневого флота" России, которые и используют для обхода санкций.

При этом, чтобы ответить на обеспокоенность таких морских государств, как Греция, Кипр и Мальта, которые опасаются потенциальных потерь для судоходства в случае ограничения цены на нефть, Еврокомиссия готова пойти на так называемый "плавающий" ценовой потолок. Предполагается, что ограничение стоимости российской нефти будет корректироваться в зависимости от изменения мировой цены на нее.

Планируется и ограничение экспорта в РФ товаров двойного назначения и технологий, используемых для производства дронов, ракет и другого оружия.

Однако Фицо срывает согласование новых санкций. В обмен на смену позиции Братислава хочет добиться политического соглашения с ЕС: получить гарантии защиты от последствий планируемого прекращения импорта российского газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какое влияние может оказать глобальное эмбарго на нефть из России.